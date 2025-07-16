Si stende sul desco

Alessia Mogevero | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si stende sul desco' è 'Tovaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOVAGLIA

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Perché la soluzione è Tovaglia? Una tovaglia è un elemento che si stende sul desco, coprendo la superficie per creare un’area pulita e decorativa durante i pasti. Essa protegge il tavolo da macchie e danni, aggiungendo anche un tocco di eleganza alla tavola imbandita. La tovaglia può essere realizzata con diversi materiali, come cotone, lino o seta, e spesso presenta motivi o colori che si abbinano alla mise en place. La sua presenza è fondamentale per un pasto in modo ordinato e raffinato.

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Si stende sul desco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tovaglia

In presenza della definizione "Si stende sul desco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tovaglia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si stende sul desco
  • Risposta: TOVAGLIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: T_______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
V Venezia
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Tovaglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stende sul desco". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con desco: Il desco aziendale 