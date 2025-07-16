Si stende sul desco
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si stende sul desco' è 'Tovaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOVAGLIA
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Perché la soluzione è Tovaglia? Una tovaglia è un elemento che si stende sul desco, coprendo la superficie per creare un’area pulita e decorativa durante i pasti. Essa protegge il tavolo da macchie e danni, aggiungendo anche un tocco di eleganza alla tavola imbandita. La tovaglia può essere realizzata con diversi materiali, come cotone, lino o seta, e spesso presenta motivi o colori che si abbinano alla mise en place. La sua presenza è fondamentale per un pasto in modo ordinato e raffinato.
Si stende sul desco nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tovaglia
In presenza della definizione "Si stende sul desco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tovaglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si stende sul desco
- Risposta: TOVAGLIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: T_______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Tovaglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stende sul desco". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo si stende per il picnic Si stende con il pennello Lo si stende a mani Si stende davanti alla trincea La si stende sul tavolo da pranzo
Altre definizioni collegate
Con stende: Si stende sulle coltri
Con desco: Il desco aziendale