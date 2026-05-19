Si stende sulle coltri
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si stende sulle coltri' è 'Copriletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COPRILETTO
Perché la soluzione è Copriletto? Il copriletto è un elemento di arredo che si stende sulle coltri, offrendo comfort e un tocco estetico alla stanza. Solitamente realizzato con tessuti morbidi e decorativi, ha la funzione di proteggere le coperte da polvere e usura, rendendo il letto più accogliente. Può essere scelto in vari colori e fantasie per abbinarsi allo stile dell’ambiente. Il copriletto contribuisce a creare un’atmosfera calda e invitante nella camera da letto.
Si stende sulle coltri nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Copriletto
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si stende sulle coltri
- Risposta: COPRILETTO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Copriletto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stende sulle coltri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con coltri: Restare troppo sotto le coltri