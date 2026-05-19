Si stende sulle coltri

Vito Manzione | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si stende sulle coltri' è 'Copriletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COPRILETTO

Perché la soluzione è Copriletto? Il copriletto è un elemento di arredo che si stende sulle coltri, offrendo comfort e un tocco estetico alla stanza. Solitamente realizzato con tessuti morbidi e decorativi, ha la funzione di proteggere le coperte da polvere e usura, rendendo il letto più accogliente. Può essere scelto in vari colori e fantasie per abbinarsi allo stile dell’ambiente. Il copriletto contribuisce a creare un’atmosfera calda e invitante nella camera da letto.

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Si stende sulle coltri nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Copriletto

Per risolvere la definizione "Si stende sulle coltri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Copriletto'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si stende sulle coltri
  • Risposta: COPRILETTO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: C_________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
P Padova
R Roma
I Imola
L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Copriletto' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si stende sulle coltri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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