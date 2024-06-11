La si stende sul tavolo da pranzo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La si stende sul tavolo da pranzo' è 'Tovaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOVAGLIA

Perché la soluzione è Tovaglia? La tovaglia è un tessuto o un materiale che si dispone sul tavolo da pranzo per proteggerlo e decorarlo. La sua funzione principale è quella di creare un ambiente più elegante e ordinato durante i pasti, oltre a mantenere pulita la superficie sottostante. Può essere realizzata con diversi materiali, dai tessuti pregiati alla plastica, e presenta spesso colori, fantasie o ricami che si adattano allo stile della tavola. La tovaglia rappresenta quindi un elemento fondamentale nell'allestimento di un pasto formale o informale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La si stende sul tavolo da pranzo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La si stende sul tavolo da pranzo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tovaglia

Per risolvere la definizione "La si stende sul tavolo da pranzo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La si stende sul tavolo da pranzo" conferma che la soluzione 'Tovaglia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tovaglia

T Torino O Otranto V Venezia A Ancona G Genova L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La si stende sul tavolo da pranzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tovaglia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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