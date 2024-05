La Soluzione ♚ Lo si stende a mani La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : COLORE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. COLORE

Significato della soluzione per: Lo si stende a mani Il colore è la percezione visiva delle varie radiazioni elettromagnetiche comprese nel cosiddetto spettro visibile. Italiano: Sostantivo: colore ( approfondimento) m sing (pl.: colori) . (fisica) (chimica) aspetto cromatico che i corpi assumono per effetto della luce che si riflette su di essi. (arte) (pittura) sostanza usata per dipingere, pitturare è una BMW color vino barolo opaco.. (senso figurato) apparenza, aspetto; tono, carattere particolare. colorazione della pelle di chi non è bianco (caucasico) quell'uomo di colore è il suo avvocato.

