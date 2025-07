Una fascia per medicazioni nei cruciverba: la soluzione è Benda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fascia per medicazioni' è 'Benda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENDA

Curiosità e Significato di Benda

Non fermarti alla soluzione! Conosci Benda più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Benda.

Perché la soluzione è Benda? Una benda è una sottile striscia di tessuto o materiale adesivo utilizzata per coprire e proteggere ferite o medicazioni. Serve a mantenere pulita la zona, favorendo il processo di guarigione e prevenendo infezioni. È un elemento indispensabile nel kit di primo soccorso, ideale per avvolgere medicazioni o tamponi in modo pratico e sicuro.

Come si scrive la soluzione Benda

Non riesci a risolvere la definizione "Una fascia per medicazioni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

