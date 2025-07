Traccia, pedata nei cruciverba: la soluzione è Orma

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Traccia, pedata' è 'Orma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORMA

Curiosità e Significato di Orma

Approfondisci la parola di 4 lettere Orma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orma? Orma indica quella traccia lasciata sul terreno da una persona o un animale, come una pedata o un passo. È il segno visibile che rivela dove qualcuno è passato, spesso usato in senso figurato per indicare l'impronta o l'influenza di qualcosa o qualcuno. La parola evoca l'idea di un segno indelebile che permette di seguire le tracce di un cammino o di un passato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La traccia il proiettileLa traccia il precursoreLo traccia il vomereSegno tracciaFile che tengono traccia della navigazione nel web

Come si scrive la soluzione Orma

Se ti sei imbattuto nella definizione "Traccia, pedata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S O P R O O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OROSCOPO" OROSCOPO

