Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini nei cruciverba: la soluzione è Poliziano

Home / Soluzioni Cruciverba / Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini' è 'Poliziano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLIZIANO

Curiosità e Significato di Poliziano

Hai risolto il cruciverba con Poliziano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Poliziano.

Perché la soluzione è Poliziano? Il soprannome Poliziano deriva dal nome del suo villaggio natale, Poliziano, in Toscana. È stato dato ad Agnolo Ambrogini per identificarlo e onorarlo come poeta e umanista del Rinascimento. Questo appellativo richiama le sue radici e la sua cultura, contribuendo a rendere il suo nome celebre nel mondo letterario e accademico.

Come si scrive la soluzione Poliziano

Non riesci a risolvere la definizione "Soprannome con cui era conosciuto Agnolo Ambrogini"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

