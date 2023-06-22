La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle

SOLUZIONE: MATA HARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mata Hari? Mata Hari è il nome con cui è conosciuta una delle figure più misteriose e affascinanti del XX secolo. Nata come Margaretha Zelle, questa donna divenne celebre per il suo stile seducente e il suo talento nell'arte della danza orientale. La sua vita fu avvolta da un'aura di intrighi e mistero, specialmente durante il periodo della Prima guerra mondiale, quando fu accusata di spionaggio. La sua identità e le sue azioni continuarono a suscitare curiosità e dibattiti, lasciando un'impronta indelebile nella storia.

La soluzione associata alla definizione "La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mata Hari:

M Milano A Ancona T Torino A Ancona H Hotel A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La spia il cui vero nome era Margaretha Zelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

