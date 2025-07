Sistemazione d un impianto nei cruciverba: la soluzione è Installazione

INSTALLAZIONE

Curiosità e Significato di Installazione

Perché la soluzione è Installazione? L'installazione di un impianto consiste nel mettere in funzione e configurare correttamente apparecchiature o sistemi, garantendone il funzionamento ottimale. È un processo fondamentale che include il montaggio, il collegamento e la messa in servizio di dispositivi, come impianti elettrici, di climatizzazione o telefonici. In sostanza, si tratta di preparare tutto per l’uso quotidiano, assicurando efficienza e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Installazione

Hai davanti la definizione "Sistemazione d un impianto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

N Napoli

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L M I O O I N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONOLITI" MONOLITI

