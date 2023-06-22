Un impianto per gare al coperto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un impianto per gare al coperto' è 'Palasport'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALASPORT

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un impianto per gare al coperto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un impianto per gare al coperto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Palasport? Un luogo coperto progettato per ospitare eventi sportivi e competizioni al chiuso. È uno spazio dedicato alle attività sportive, spesso utilizzato anche per concerti e manifestazioni pubbliche. La struttura è pensata per accogliere un pubblico numeroso, offrendo comfort e sicurezza. Il palasport diventa così un punto di riferimento per gli appassionati di sport e cultura nella comunità.

In presenza della definizione "Un impianto per gare al coperto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un impianto per gare al coperto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Palasport:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un impianto per gare al coperto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

