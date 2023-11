La definizione e la soluzione di: Un impianto in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FUNIVIA

Significato/Curiosita : Un impianto in montagna

Una funivia è una tipologia di mezzo di trasporto a fune, finalizzato al trasporto di persone o cose i cui veicoli, costituiti da cabine o piattaforme, risultano sospesi ad una fune e vengono trainati da un'altra fune. Le funivie sono utilizzate soprattutto per il trasporto di sciatori per permettere di superare in poco tempo dislivelli anche notevoli, ma esistono numerosi esempi di installazioni a sviluppo pianeggiante o misto, sopra corsi d'acqua o in aree urbane. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

