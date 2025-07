Si corrisponde in trasferta nei cruciverba: la soluzione è Indennità

INDENNITÀ

Curiosità e Significato di Indennità

La parola Indennità è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Indennità.

Perché la soluzione è Indennità? L'indennità è un compenso o un rimborso economico che si riceve per coprire spese o disagi legati a determinate attività, come una trasferta lavorativa. Quando si è in trasferta, ad esempio, si può percepire un'indennità che aiuta a sostenere i costi extra. In sostanza, rappresenta un sostegno economico per chi lavora fuori sede.

Come si scrive la soluzione Indennità

La definizione "Si corrisponde in trasferta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

N Napoli

I Imola

T Torino

À -

