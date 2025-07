Rancore, a volte misto ad astio nei cruciverba: la soluzione è Livore

LIVORE

Curiosità e Significato di Livore

Vuoi sapere di più su Livore? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Livore.

Perché la soluzione è Livore? Il termine livore indica un forte sentimento di rabbia o astio accumulato nel tempo, spesso accompagnato da rancore e risentimento verso qualcuno o qualcosa. È uno stato emotivo che può crescere con le ferite non cicatrizzate e influenzare negativamente il nostro umore e i rapporti. Comprendere il concetto aiuta a gestire meglio le emozioni e a liberarsi da pesi inutili.

Come si scrive la soluzione Livore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rancore, a volte misto ad astio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

I Imola

V Venezia

O Otranto

R Roma

E Empoli

