La Soluzione ♚ Astio rancore La definizione e la soluzione di 6 lettere: Astio rancore. LIVORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su astio rancore: Il livor mortis (o ipostasi cadaverica, dal latino livor: lividità) è la decolorazione del corpo dopo la morte a causa della stasi del sangue non più pompato dal cuore, che per gravità filtra lentamente verso il basso attraverso i tessuti. Quando il sangue raggiunge la pelle, nella parte inferiore del cadavere si formano delle macchie di colore variabile dal rosa al rosso, al marrone violaceo fino al nero, dette macchie ipostatiche, che indicano la posizione in cui si è trovato il cadavere dopo la morte. Altre Definizioni con livore; astio; rancore; Un miscuglio di invidia e rancore; Astio senza capo né coda; Castigo senza astio; Covanti rancore e disprezzo;

LIVORE

L

I

V

O

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Astio rancore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.