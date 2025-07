Pericoloso materiale edile messo al bando nei cruciverba: la soluzione è Amianto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pericoloso materiale edile messo al bando' è 'Amianto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMIANTO

Curiosità e Significato di Amianto

La soluzione Amianto di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Amianto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Amianto? L'amianto è un materiale edile usato in passato per le sue proprietà isolanti e ignifughe, ma oggi è proibito perché altamente tossico. La sua presenza nei vecchi edifici rappresenta un serio rischio per la salute, poiché le fibre possono essere inalate e causare malattie gravi. Per questo motivo, è stato messo al bando e sostituito con materiali più sicuri, garantendo ambienti più salubri.

Come si scrive la soluzione Amianto

Hai davanti la definizione "Pericoloso materiale edile messo al bando" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

