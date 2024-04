La Soluzione ♚ L attitudine di un materiale a opporsi al passaggio della corrente elettrica

Curiosità su L attitudine di un materiale a opporsi al passaggio della corrente elettrica: Rock di chitarra elettrica, basso elettrico e batteria. predilezione per i brani lunghi, di durata superiore ai canonici 3-4 minuti di gran parte della musica... La resistività elettrica, anche detta resistenza elettrica specifica e indicata con la lettera greca "", è la resistenza caratteristica di un pezzo di materiale conduttore avente lunghezza di 1 m e sezione di 1 m². Rappresenta perciò la resistenza di un conduttore della sostanza in esame di lunghezza e sezione unitarie, ed è un parametro che dipende dalla temperatura e dalle proprietà del materiale. Nel sistema internazionale la resistività si misura in ohm per metro (O·m). I buoni conduttori hanno valori bassi di , mentre i buoni isolanti hanno valori alti di . La resistività differisce dalla resistenza in quanto è una proprietà ...

