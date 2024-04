La Soluzione ♚ Messo al riparo

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SEGREGATO

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Messo al riparo: Metro e mezzo, largo due metri e lungo cinque. il mucchio veniva poi messo al riparo dalla pioggia, tenuto bagnato con l'urina e rigirato spesso, per accelerare... Il concetto di patrimonio (dal latino patrimonium, derivato da pater, 'padre', e munus, 'compito'; dapprima col significato di 'compito del padre' poi con quello di 'cose appartenenti al padre') è usato sia in diritto che in economia, con significati non esattamente coincidenti.

