La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Dà nome a un elementare prova aritmetica' è 'Nove'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOVE

Curiosità e Significato di Nove

Hai risolto il cruciverba con Nove? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Nove.

Perché la soluzione è Nove? NOVE è un numero che rappresenta una quantità compresa tra otto e dieci, ed è spesso usato come elemento base nelle operazioni aritmetiche. È un numero fondamentale nel sistema decimale, simbolo di completezza e perfezione in molte culture. Conoscere il suo valore aiuta a risolvere problemi matematici e a sviluppare il pensiero logico. In breve, il nove è molto più di un semplice numero!

Come si scrive la soluzione Nove

Hai davanti la definizione "Dà nome a un elementare prova aritmetica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A E P T A N I A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPITANARE" CAPITANARE

