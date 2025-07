Lo consumano i soldati nei cruciverba: la soluzione è Rancio

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo consumano i soldati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo consumano i soldati' è 'Rancio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANCIO

Curiosità e Significato di Rancio

Vuoi sapere di più su Rancio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Rancio.

Perché la soluzione è Rancio? La parola rancio indica un cibo ormai raffermo, secco e poco appetibile, spesso associato al passato o a pasti poco freschi. Storicamente, veniva usato per descrivere il cibo dei soldati o dei viaggiatori, che si conservava a lungo. Oggi, il termine richiama qualcosa di vecchio o fuori moda, e si utilizza anche in senso figurato per indicare qualcosa di stantio o superato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo erano i soldati di venturaLo storico corpo francese con soldati di varie nazionalitàLo strumento dei soldati scozzesiLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rancio

Hai trovato la definizione "Lo consumano i soldati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T T I E I M D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METODISTI" METODISTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.