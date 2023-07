Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : LEGIONE STRANIERA

Significato/Curiosità : Lo storico corpo francese con soldati di varie nazionalità

La Legione Straniera è un leggendario corpo militare francese composto da soldati provenienti da diverse nazionalità di tutto il mondo. Fondata nel 1831, la Legione Straniera ha una lunga e illustre storia di servizio e sacrificio. I suoi soldati, noti come legionari, sono selezionati attraverso un rigoroso processo di reclutamento e si impegnano a servire in modo fedele e devoto sotto la bandiera francese. La Legione Straniera è famosa per il suo spirito di cameratismo, il suo addestramento rigoroso e la sua dedizione al dovere. I legionari affrontano sfide e situazioni difficili con coraggio e resilienza. La Legione Straniera ha partecipato a numerose campagne militari in tutto il mondo, diventando un simbolo di professionalità e disciplina. Grazie alla sua natura internazionale, la Legione Straniera incarna l'unità tra persone provenienti da diverse culture e background, che si uniscono per servire una causa comune.

