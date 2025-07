La città francese dello champagne nei cruciverba: la soluzione è Reims

REIMS

Curiosità e Significato di Reims

Hai risolto il cruciverba con Reims? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Reims.

Perché la soluzione è Reims? Reims è una città francese famosa per il suo patrimonio storico e per essere il cuore della regione dello Champagne. Nota per la sua magnifica cattedrale, dove sono stati incoronati molti re di Francia, e per le prestigiose case di produzione di spumante, Reims rappresenta un simbolo di eleganza e tradizione nel mondo del vino. Un luogo da scoprire per gli amanti delle eccellenze francesi.

Come si scrive la soluzione Reims

Stai cercando la risposta alla definizione "La città francese dello champagne"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

I Imola

M Milano

S Savona

