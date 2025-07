I concittadini di Fabio Fazio nei cruciverba: la soluzione è Savonesi

Home / Soluzioni Cruciverba / I concittadini di Fabio Fazio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I concittadini di Fabio Fazio' è 'Savonesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAVONESI

Curiosità e Significato di Savonesi

Vuoi sapere di più su Savonesi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Savonesi.

Perché la soluzione è Savonesi? Savonesi indica gli abitanti di Savona, città ligure famosa per il suo porto e la storia marittima. La parola si riferisce dunque ai cittadini di questa località, spesso usata in ambito culturale e storico per distinguere chi vive o proviene da Savona. In un gioco di parole come quello di Fabio Fazio, Savonesi rappresenta i concittadini di questa città, sottolineando il legame con il territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I Liguri come Fabio FazioIl commissario di Fazio e CatarellaI concittadini di CimarosaI marchigiani concittadini della schermitrice Valentina VezzaliI lombardi concittadini di Severgnini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Savonesi

Se "I concittadini di Fabio Fazio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

V Venezia

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L G L O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUGLIO" LUGLIO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.