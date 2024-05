La Soluzione ♚ Il commissario di Fazio e Catarella La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MONTALBANO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il commissario di Fazio e Catarella. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il commissario di fazio e catarella: Commissariato. è spesso catarella a risvegliare il commissario montalbano con una telefonata confusa e agitata, per informarlo di un omicidio o di un crimine. galluzzo... Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana, prodotta dal 1999 e trasmessa dalla Rai. La serie, tratta dai romanzi gialli di Andrea Camilleri, è ambientata nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata e racconta le vicende di Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti, un commissario di polizia che in ogni episodio è alle prese con i più svariati casi di crimini e di malaffare. Prodotta dalla Palomar per la Rai e la SVT, la serie è costituita da un esiguo numero di episodi autoconclusivi a stagione. Le prime tre stagioni sono andate in onda su Raidue, mentre dal 2002 viene trasmessa su Raiuno. Il commissario ...

