La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello' è 'Commissario Montalbano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMMISSARIO MONTALBANO

Perché la soluzione è Commissario Montalbano? Il personaggio centrale di questa serie ha a fianco collaboratori come Catarella, Fazio e Augello, che contribuiscono alle indagini con dedizione e competenza. È un ufficiale di polizia noto per il suo intuito e la sua determinazione nel risolvere i casi complessi, mantenendo un rapporto di rispetto e collaborazione con il team. La sua figura rappresenta la figura autorevole e umana di un commissario che affronta ogni sfida con professionalità.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello" corrisponde a una soluzione formata da 21 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Se la definizione "Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 21 lettere della soluzione Commissario Montalbano:

C Como O Otranto M Milano M Milano I Imola S Savona S Savona A Ancona R Roma I Imola O Otranto M Milano O Otranto N Napoli T Torino A Ancona L Livorno B Bologna A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con lui collaborano Catarella Fazio e Augello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

