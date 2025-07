Deficit dato da uscite maggiori delle entrate nei cruciverba: la soluzione è Disavanzo

DISAVANZO

Curiosità e Significato di Disavanzo

Perché la soluzione è Disavanzo? Il termine disavanzo indica una situazione in cui le uscite di denaro superano le entrate, creando così un deficit finanziario. È comune nel bilancio di uno stato o di un'azienda, e richiede interventi per riequilibrare le finanze. In pratica, rappresenta una perdita temporanea o strutturale che bisogna gestire con attenzione per evitare problemi più seri.

Come si scrive la soluzione Disavanzo

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

Z Zara

O Otranto

