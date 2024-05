La Soluzione ♚ Per le entrate e le uscite

: APERTURA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Per le entrate e le uscite: Erano conosciuti come "introitus et exitus libri" (libri delle entrate e delle uscite) ed erano documenti contabili redatti regolarmente da ogni tipo... Apertura – in architettura, termine che indica una finestra o una porta Apertura – in telecomunicazioni, parametro di un'antenna Apertura – concetto della morfologia matematica Apertura alare – in biologia e in aeronautica, la distanza tra le estremità delle ali Apertura della successione – nel diritto, atto correlato con la successione Apertura – in ottica

Altre Definizioni con apertura; entrate; uscite;