IOTA

Curiosità e Significato di Iota

Perché la soluzione è Iota? IOTA si riferisce a una piccola quantità o un qualcosa di molto piccolo e insignificante. In ambito quotidiano, si usa per indicare una quantità minima di qualcosa, come una briciola o un dettaglio trascurabile. La frase suggerisce che una vera quisquilia è proprio una iota, ovvero una cosa così piccola da essere quasi invisibile, ma comunque presente.

Come si scrive la soluzione Iota

I Imola

O Otranto

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T I B R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERBIO" TERBIO

