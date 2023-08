Si dice per indicare una vera quisquilia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per indicare una vera quisquilia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOTA

Significato/Curiosità : Si dice per indicare una vera quisquilia

L'espressione "nemmeno un iota" è utilizzata per sottolineare la minima quantità o variazione, indicando una cosa così insignificante da non avere alcun impatto. La parola "iota" deriva dall'alfabeto greco, dove rappresenta la più piccola lettera. Questo modo di dire riflette l'idea che anche la più piccola modifica può influenzare una situazione o un concetto. In senso più ampio, l'espressione sottolinea l'attenzione ai dettagli e alla precisione, rafforzando l'importanza di considerare ogni elemento, anche se apparentemente trascurabile.

