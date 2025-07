La corona di foglie sulla fronte di chi si laurea nei cruciverba: la soluzione è Serto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La corona di foglie sulla fronte di chi si laurea' è 'Serto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERTO

Curiosità e Significato di Serto

Approfondisci la parola di 5 lettere Serto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Serto? Serto significa essere stretto, stretto o compatto. Deriva dall'aggettivo latino strictus, che indica qualcosa che è stato compresso o teso. In italiano, si usa per descrivere oggetti o situazioni tese o ristretti. È un termine che richiama l'idea di qualcosa che si mantiene compatto e saldo, come una corona di foglie sulla fronte di chi si laurea, simbolo di vittoria e successo.

Come si scrive la soluzione Serto

Hai davanti la definizione "La corona di foglie sulla fronte di chi si laurea" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

