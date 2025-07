Città del Catanese ai piedi dell Etna nei cruciverba: la soluzione è Acireale

Home / Soluzioni Cruciverba / Città del Catanese ai piedi dell Etna

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città del Catanese ai piedi dell Etna' è 'Acireale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACIREALE

Curiosità e Significato di Acireale

Hai risolto il cruciverba con Acireale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Acireale.

Perché la soluzione è Acireale? Acireale è una affascinante città della Sicilia, situata ai piedi dell’Etna, famosa per il suo barocco, le terme e le tradizioni culturali. La sua posizione la rende un punto di partenza ideale per esplorare i paesaggi vulcanici e il mare cristallino. Un luogo ricco di storia e bellezze naturali, perfetto per chi desidera immergersi nella cultura siciliana autentica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una città ai piedi dell EtnaSorge sull altopiano detto la Timpa ai piedi dell EtnaLa città spagnola ai piedi della Sierra NevadaCittà alle falde dell EtnaLa città ai piedi del Terminillo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acireale

Hai trovato la definizione "Città del Catanese ai piedi dell Etna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

I Imola

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O O E R N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORMONE" MORMONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.