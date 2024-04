La Soluzione ♚ La città ai piedi del Terminillo

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La città ai piedi del Terminillo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RIETI

Curiosità su La citta ai piedi del terminillo: Monte terminillo. solo nel 1927, con l'istituzione della provincia di rieti, il terminillo entrò a far parte del lazio. alla fine dell'ottocento, con la diffusione... Rieti (AFI: /'rjeti/ o, localmente, /'rjeti/ o /ri'eti/ ; Riète in dialetto reatino, /ri'ete/) è un comune italiano di 45 312 abitanti del Lazio, capoluogo dell'omonima provincia. L'etnonimo "reatini" proviene etimologicamente dal nome latino della città, Reate, municipio di età romano imperiale. Tradizionalmente riconosciuta come umbilicus Italiae ("ombelico d'Italia"), Rieti sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla capitale molta dell'acqua potabile di cui necessita. Fondata all'inizio dell'età del ferro, probabilmente da stirpi di ...

Altre Definizioni con rieti; città; piedi; terminillo;