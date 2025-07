Chi dipinge vi mescola i colori nei cruciverba: la soluzione è Tavolozza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Chi dipinge vi mescola i colori' è 'Tavolozza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAVOLOZZA

Curiosità e Significato di Tavolozza

Hai risolto il cruciverba con Tavolozza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Tavolozza.

Perché la soluzione è Tavolozza? La parola tavolozza indica sia il supporto su cui un artista mescola e prepara i colori prima di dipingere, sia l'insieme delle tonalità usate in un'opera. È il luogo simbolico della creatività, dove si combinano le sfumature per dare vita a un dipinto. In sintesi, la tavolozza è il cuore del processo artistico, custode di infinite possibilità cromatiche.

Come si scrive la soluzione Tavolozza

La definizione "Chi dipinge vi mescola i colori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Z Zara

Z Zara

A Ancona

