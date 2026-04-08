Chi le mescola non le deve tagliare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi le mescola non le deve tagliare' è 'Carte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARTE

Perché la soluzione è Carte? Le carte sono oggetti utilizzati per vari scopi, dai giochi alla divinazione. Quando si mescolano, è importante evitare di tagliarle, perché ciò può compromettere l'integrità del mazzo e l'equità del gioco. La corretta manipolazione delle carte richiede attenzione e rispetto per l'ordine e la disposizione originali. Mescolarle senza tagli permette di mantenere la loro forma e funzionalità, garantendo un'esperienza più corretta e piacevole per tutti i partecipanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi le mescola non le deve tagliare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Chi le mescola non le deve tagliare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carte

Per risolvere la definizione "Chi le mescola non le deve tagliare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi le mescola non le deve tagliare" conferma che la soluzione 'Carte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carte

C Como A Ancona R Roma T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi le mescola non le deve tagliare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Carte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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