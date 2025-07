Un aulico tramonto o anche occidente nei cruciverba: la soluzione è Occaso

OCCASO

Curiosità e Significato di Occaso

Perché la soluzione è Occaso? L'occaso è il momento in cui il sole scompare all'orizzonte, segnando la fine del giorno. È un termine poetico che richiama il tramonto e l'occidente, il punto in cui si concludono le ore di luce. Un'occaso suggestivo, perfetto per riflettere sulla transitorietà e sulla bellezza dei momenti di passaggio tra giorno e notte.

Come si scrive la soluzione Occaso

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

S Savona

O Otranto

