La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si dice di speranze appese a un filo' è 'Tenui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENUI

Curiosità e Significato di Tenui

Hai risolto il cruciverba con Tenui? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tenui.

Perché la soluzione è Tenui? La parola tenui descrive qualcosa di molto sottile, fragile o leggero, quasi evanescente. Si usa per indicare cose che sono deboli, delicate o poco consistenti, come un filo sottile o un ricordo sfumato. È perfetta per esprimere situazioni di incertezza o speranze fragile, come quelle appese a un filo, che richiedono cura e attenzione. In breve, tenui cattura l’essenza dell’effimero e della delicatezza.

Come si scrive la soluzione Tenui

Non riesci a risolvere la definizione "Si dice di speranze appese a un filo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

N Napoli

U Udine

I Imola

