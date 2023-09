Si dice di speranze deboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di speranze deboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TENUI

Pellicola, sia per le scene di battaglia nello spazio, sia per quelle in cui si devono traspirare i sogni e le speranze dei protagonisti. il tema musicale... La locuzione latina in tenui labor, at tenuis non gloria, tradotta letteralmente, significa "lavoro di modesto contenuto, ma non di modesta gloria" (virgilio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di speranze deboli : dice; speranze; deboli; Si dice di località piacevoli; Si dice per più che eccezionale; Si dice di bevitore accanito; Si dice a Napoli per molto; Si dice di animali non domestici; Lo sono le belle speranze ; Che danno false speranze ; Affida le sue speranze a un errore giudiziario; Come fragili speranze ; Rifiuto che non lascia speranze ; Gracili deboli ; Il processo d indeboli mento osseo; Indeboli to nel fisico sciupato; S indeboli sce invecchiando; Grande indeboli mento;

