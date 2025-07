Può accogliere i ricorsi contro le contravvenzioni nei cruciverba: la soluzione è Prefetto

PREFETTO

Curiosità e Significato di Prefetto

Perché la soluzione è Prefetto? Il Prefetto è il rappresentante del governo a livello locale, incaricato di coordinare le attività delle autorità civili e di garantire l’ordine pubblico. Tra i suoi compiti, c’è anche quello di ricevere e valutare i ricorsi contro le contravvenzioni, come multe o sanzioni amministrative. In sostanza, il Prefetto funge da punto di riferimento per risolvere questioni legate alla sicurezza e al rispetto delle regole sul territorio.

Come si scrive la soluzione Prefetto

