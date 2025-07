Può accogliere molte auto nei cruciverba: la soluzione è Garage

Home / Soluzioni Cruciverba / Può accogliere molte auto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Può accogliere molte auto' è 'Garage'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GARAGE

Curiosità e Significato di Garage

Hai risolto il cruciverba con Garage? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Garage.

Perché la soluzione è Garage? Un garage è uno spazio coperto e protetto dove si possono parcheggiare molte auto, offrendo sicurezza e protezione dagli agenti atmosferici. Spesso si trova in case private o edifici pubblici, ed è ideale per custodire veicoli, attrezzi o altri oggetti. È un elemento fondamentale per chi cerca praticità e tranquillità nel gestire il proprio parco auto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può dimostrare rivolgendo molte domandePuò dare molte cose ma non la felicitàContiene il motore di molte autoPuò essere d autoUna carrozzeria che disegnò molte auto di successo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Garage

La definizione "Può accogliere molte auto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E N C O E S H R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHEROSENE" CHEROSENE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.