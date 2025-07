Piastra di fondazione di un pilastro nei cruciverba: la soluzione è Plinto

PLINTO

Curiosità e Significato di Plinto

Approfondisci la parola di 6 lettere Plinto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Plinto? Il plinto è la base di supporto di un pilastro o colonna, spesso in pietra o cemento, che distribuisce il peso e garantisce stabilità all'intera struttura. Funziona come un elemento fondamentale nel progetto edilizio, assicurando solidità e durata nel tempo. È un dettaglio essenziale per mantenere in equilibrio le parti sovrastanti, dimostrando quanto le fondamenta siano cruciali in edilizia.

Come si scrive la soluzione Plinto

P Padova

L Livorno

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

