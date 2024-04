La Soluzione ♚ Piccolo pilastro sormontato da un busto scolpito

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ERMA

Curiosità su Piccolo pilastro sormontato da un busto scolpito: Di un artista della cerchia di giovanni bonazza. posto di fronte all'altare della madonna del pilastro, nel prospetto orientale del primo pilastro a sinistra... L'erma (in greco antico: µ) è una tipologia di statua originata nell'antica Grecia. Si trattava di una scultura costituita da una piccola colonna di sezione quadrangolare, di altezza variabile tra 1 e 1,5 m, sormontate da una testa scolpita a tutto tondo e - in origine - con un fallo sulla sezione quadrangolare. Diffuse a partire dalla fine dell'età arcaica (ultimo quarto del VI secolo a.C.), erano collocate lungo le strade, ai crocevia, ai confini delle proprietà e dinanzi alle porte per invocare la protezione del dio Hermes (da cui forse il nome), cui veniva attribuita, fra le altre cose, la protezione dei viandanti. Successivamente ...

