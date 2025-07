Marina, artista e performer nata a Belgrado nei cruciverba: la soluzione è Abramovic

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Marina, artista e performer nata a Belgrado' è 'Abramovic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABRAMOVIC

Curiosità e Significato di Abramovic

Perché la soluzione è Abramovic? Viene da una famiglia di artisti e performer di origine serba, famosa per il suo stile provocatorio e innovativo. Conosciuta anche come Marina Abramovic, è una pioniera dell'arte performativa, che esplora i limiti del corpo e della mente umana. La sua influenza si estende in tutto il mondo, rendendola un’icona dell’arte contemporanea e della sperimentazione creativa.

Come si scrive la soluzione Abramovic

