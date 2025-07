La corrente di Tzara nei cruciverba: la soluzione è Dada

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La corrente di Tzara' è 'Dada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DADA

Curiosità e Significato di Dada

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Dada, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dada? La corrente di Tzara si riferisce al movimento artistico e letterario Dada, fondato da Tristan Tzara e altri nel 1916. Nato come protesta contro la guerra e le convenzioni artistiche, il Dada si caratterizza per l'irriverenza, il caos e la rottura delle regole tradizionali, promuovendo l'arte come espressione di spontaneità e ribellione. È un modo innovativo di vedere e creare, che ha rivoluzionato il mondo culturale.

Come si scrive la soluzione Dada

La definizione "La corrente di Tzara" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

