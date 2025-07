Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop nei cruciverba: la soluzione è Portatile

PORTATILE

Curiosità e Significato di Portatile

La soluzione Portatile di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Portatile per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Portatile? Portatile è un termine che indica un dispositivo elettronico, come il laptop, facile da trasportare e utilizzare ovunque grazie alle sue dimensioni compatte e alla batteria integrata. È l'alleato ideale per lavorare, studiare o divertirsi in movimento, senza rinunciare alle funzionalità di un computer tradizionale. In sostanza, rappresenta la praticità di avere un computer sempre con sé.

Come si scrive la soluzione Portatile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il termine con cui in italiano chiamiamo il laptop", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R O S O N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESONERO" ESONERO

