L operazione con cui hanno termine le votazioni

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L operazione con cui hanno termine le votazioni' è 'Scrutinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCRUTINIO

Perché la soluzione è Scrutinio? Lo scrutinio rappresenta l'atto attraverso il quale si conclude un processo elettorale, permettendo di determinare i risultati delle votazioni. È una fase fondamentale che segue la chiusura delle urne e consiste nel conteggio delle schede e nella verifica delle preferenze espresse dagli elettori. Questo procedimento assicura trasparenza e correttezza nella proclamazione degli eletti, contribuendo a consolidare la fiducia nelle istituzioni democratiche. Lo scrutinio è quindi l'ultimo passaggio per conoscere i risultati delle votazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L operazione con cui hanno termine le votazioni". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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L operazione con cui hanno termine le votazioni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scrutinio

Questa pagina è dedicata alla definizione "L operazione con cui hanno termine le votazioni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L operazione con cui hanno termine le votazioni" conferma che la soluzione 'Scrutinio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scrutinio

S Savona C Como R Roma U Udine T Torino I Imola N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L operazione con cui hanno termine le votazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scrutinio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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