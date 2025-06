Le scarpe su cui si bloccano i vagoni al termine dei binari morti nei cruciverba: la soluzione è Fermacarri

FERMACARRI

Curiosità e Significato di Fermacarri

Perché la soluzione è Fermacarri? Il terminedi fermacarri si riferisce a un dispositivo utilizzato sui binari ferroviari per bloccare i vagoni o le locomotive, impedendo loro di muoversi oltre un punto stabilito. Solitamente posizionato alla fine dei binari morti, garantisce la sicurezza durante le operazioni di carico e scarico. In sostanza, è il meccanismo che assicura che i treni non scivolino via accidentalmente.

Come si scrive la soluzione Fermacarri

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

