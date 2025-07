Elemento chimico il cui simbolo è Tb nei cruciverba: la soluzione è Terbio

TERBIO

Curiosità e Significato di Terbio

Approfondisci la parola di 6 lettere Terbio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Terbio? Il terbio è un elemento chimico raro appartenente alla famiglia dei lantanoidi, con simbolo Tb. Si presenta come un metallo malleabile e resistente, utilizzato principalmente in applicazioni tecnologiche avanzate, come materiali fosforescenti e laser. Il suo nome deriva dalla città di Termini Imerese in Sicilia, dove fu scoperto. È un elemento prezioso per l'innovazione scientifica e industriale.

Come si scrive la soluzione Terbio

Non riesci a risolvere la definizione "Elemento chimico il cui simbolo è Tb"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S E E T O N Mostra soluzione



