Dispense dal servizio nei cruciverba: la soluzione è Esoneri

Home / Soluzioni Cruciverba / Dispense dal servizio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dispense dal servizio' è 'Esoneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESONERI

Curiosità e Significato di Esoneri

La parola Esoneri è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esoneri.

Perché la soluzione è Esoneri? Dispense dal servizio si riferisce a situazioni in cui qualcuno è esentato dall'obbligo di svolgere determinate funzioni o doveri, spesso per motivi particolari. La parola corretta è esoneri, che indica appunto delle agevolazioni o esenzioni previste da norme o accordi. È un termine comune in ambito lavorativo e amministrativo, utile per capire quando si può essere sollevati da determinati obblighi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dispense dal servizio militareLe dispense dal servizioA ping-pong annulla il servizioUn sito di servizio per l accesso a InternetPoderoso servizio del tennista

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Esoneri

Hai davanti la definizione "Dispense dal servizio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R I E R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERRORI" ERRORI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.