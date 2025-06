Le dispense dal servizio nei cruciverba: la soluzione è Esoneri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le dispense dal servizio' è 'Esoneri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESONERI

Curiosità e Significato di Esoneri

Vuoi sapere di più su Esoneri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Esoneri.

Perché la soluzione è Esoneri? Gli esoneri sono delle esenzioni o dispense dal dover svolgere un servizio o un obbligo, come il lavoro o la leva militare. Consentono a chi ne ha diritto di essere sollevato dall’obbligo, spesso per motivi di salute, studio o altri motivi riconosciuti dalla legge. In pratica, rappresentano una possibilità di evitare l’adempimento di un compito previsto, previa autorizzazione ufficiale.

Come si scrive la soluzione Esoneri

Se "Le dispense dal servizio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

O Otranto

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

