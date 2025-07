Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje nei cruciverba: la soluzione è Macedonia

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje' è 'Macedonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACEDONIA

Curiosità e Significato di Macedonia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Macedonia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Macedonia.

Perché la soluzione è Macedonia? Macedonia è una regione storica dei Balcani, famosa per la sua ricca cultura e paesaggi variegati. È anche il nome di uno stato nel cuore dell’Europa sudorientale, con capitale Skopje. La parola richiama un territorio dal passato antico, che ha svolto ruoli fondamentali nella storia della regione. Conoscere la Macedonia significa scoprire un luogo di grande fascino e tradizioni millenarie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fiume ligure ed emiliano che nasce nel Monte PrelàLa sua capitale è LilongweLa sua capitale è TiranaVi nasce il PoFiume che nasce vicino al Brennero e muore nell Adige

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Macedonia

Se "Vi nasce il fiume Vardar la sua capitale è Skopje" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A I M C H E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CACHEMIRE" CACHEMIRE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.