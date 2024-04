La Soluzione ♚ Vi nasce il Po

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Vi nasce il Po. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIAN DEL RE

Curiosità su Vi nasce il po: Vedi po (disambigua). il po (afi: /'p/; in italiano letterario eridano) è un fiume dell'italia settentrionale. la sua lunghezza, 652 km, lo rende il più... Il Pian del Re (2020 metri s.l.m.) è una località montana in alta Valle Po (Alpi Cozie - gruppo del Monviso), in Provincia di Cuneo, nel comune di Crissolo, nota per essere la zona in cui si trovano le sorgenti del fiume Po. Il toponimo trae origine dal fatto che qui, all'epoca di Francesco I di Francia, sorsero gli accampamenti dell'esercito francese impegnato nell'invasione del ducato di Savoia.

